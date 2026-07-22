O jovem Igor Ortiz, de 23 anos, foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado pela morte do enteado, o menino Yuri, que tinha 2 anos quando perdeu a vida violentamente, em Taubaté. A sentença foi proferida nesta quarta-feira (22) após cerca de 12 horas de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo a Polícia Civil, o padrasto foi responsabilizado pela morte da criança após uma investigação conduzida pelo Setor de Homicídios da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.

De acordo com a polícia, o caso foi inicialmente registrado como um acidente doméstico. No entanto, diante da repercussão e do surgimento de indícios de violência, a investigação foi assumida pela Deic.