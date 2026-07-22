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CONDENADO

Taubaté: Padrasto é condenado a 28 anos pela morte do menino Yuri

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi condenado
Homem foi condenado

O jovem Igor Ortiz, de 23 anos, foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado pela morte do enteado, o menino Yuri, que tinha 2 anos quando perdeu a vida violentamente, em Taubaté. A sentença foi proferida nesta quarta-feira (22) após cerca de 12 horas de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo a Polícia Civil, o padrasto foi responsabilizado pela morte da criança após uma investigação conduzida pelo Setor de Homicídios da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.

De acordo com a polícia, o caso foi inicialmente registrado como um acidente doméstico. No entanto, diante da repercussão e do surgimento de indícios de violência, a investigação foi assumida pela Deic.

As apurações apontaram que a criança foi vítima de agressões e tortura, sofrendo traumatismo cranioencefálico e diversas lesões pelo corpo. Ainda conforme a investigação, o padrasto teria criado uma versão de acidente doméstico na tentativa de ocultar o crime e dificultar a apuração dos fatos.

Durante as investigações, a Deic realizou, em conjunto com a Polícia Científica, uma reprodução simulada da ocorrência, procedimento que contribuiu para esclarecer a dinâmica do crime e reforçar as provas apresentadas no processo.

Ao final do julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade do réu, que foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado. Ele permaneceu preso e iniciará o cumprimento da pena.

Em nota, a Deic de Taubaté destacou que a condenação representa uma resposta da Justiça ao crime e reafirmou o compromisso da unidade na investigação de homicídios, especialmente aqueles cometidos contra vítimas em situação de maior vulnerabilidade, como crianças.

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