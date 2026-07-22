As recentes discussões envolvendo a sucessão patrimonial de famílias conhecidas recolocaram em evidência uma dúvida recorrente entre os brasileiros: é possível deixar uma herança maior para um filho do que para os demais? A resposta é sim, desde que sejam observados os limites estabelecidos pela legislação brasileira e preservados os direitos dos herdeiros necessários.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O tema voltou ao debate público após a divulgação do testamento do ex-treinador da Seleção Brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo. No documento, o patrimônio foi dividido de forma desigual entre os quatro filhos, destinando ao caçula a integralidade da parcela disponível da herança, enquanto a parte correspondente à legítima permaneceu repartida entre todos. A decisão foi acompanhada de justificativas pessoais registradas pelo próprio testador e acabou desencadeando questionamentos judiciais entre os herdeiros.