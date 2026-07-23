A idosa Maria Inez de Moura, de 62 anos, foi identificada como a vítima encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado em uma trilha na zona rural de Igaratá, no Vale do Paraíba. O crime foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (21) e é investigado pela Polícia Civil como homicídio.

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De acordo com a investigação, a vítima apresentava ferimentos no crânio, possivelmente provocados por um objeto contundente, além de sinais de que parte do corpo havia sido incendiada após a morte.

Corpo foi encontrado em trilha usada por moradores