A idosa Maria Inez de Moura, de 62 anos, foi identificada como a vítima encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado em uma trilha na zona rural de Igaratá, no Vale do Paraíba. O crime foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (21) e é investigado pela Polícia Civil como homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a investigação, a vítima apresentava ferimentos no crânio, possivelmente provocados por um objeto contundente, além de sinais de que parte do corpo havia sido incendiada após a morte.
Corpo foi encontrado em trilha usada por moradores
Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado por volta das 17h10 em uma trilha na Avenida Jaguari, em uma área rural do município. O local é conhecido por ser utilizado por pedestres como caminho entre bairros da região.
Maria Inez foi encontrada caída de costas (em decúbito dorsal), já sem sinais vitais. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da perícia técnica foram acionadas para atender a ocorrência e iniciar os trabalhos de investigação.
Vítima morava perto do local do crime
Após a identificação da vítima, policiais realizaram diligências até a residência onde Maria Inez morava, nas proximidades da trilha.
O imóvel estava fechado por fora, com um cadeado no portão, indicando que ela havia saído de casa e não retornado.
As circunstâncias em que a idosa deixou a residência e os últimos contatos feitos por ela fazem parte da apuração conduzida pelos investigadores.
Celular pode ajudar a esclarecer o crime
Durante a perícia, um telefone celular foi encontrado próximo ao corpo e apreendido para análise. O aparelho deverá passar por perícia técnica, que poderá fornecer informações importantes sobre os últimos contatos da vítima e ajudar na identificação do autor do crime.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio e prossegue com as investigações para esclarecer a motivação, a autoria e a dinâmica do assassinato.