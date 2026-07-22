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MOBILIDADE

Revelando SP em SJC terá transpore gratuito, diz prefeitura

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Revelando SP em SJC terá transpore gratuito, diz prefeitura
Revelando SP em SJC terá transpore gratuito, diz prefeitura

Quem pretende visitar o Revelando SP contará com transporte público gratuito durante os dias do evento. A Prefeitura de São José dos Campos disponibilizará uma linha especial de ônibus para facilitar o deslocamento dos visitantes entre o Terminal Central e o Parque da Cidade, onde será realizado o festival.

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O serviço funcionará entre quinta-feira (23) e segunda-feira (27), em São José dos Campos. A primeira viagem partirá às 8h50 da Praça Padre João, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus. O último ônibus sairá do Parque da Cidade às 23h, com destino ao Terminal Central.

Os veículos estarão identificados com os letreiros "Terminal Central/Parque da Cidade" e "Parque da Cidade/Terminal Central", facilitando a localização pelos passageiros.

O Revelando SP será realizado pelo quarto ano consecutivo no município. O festival reúne manifestações culturais de diversas regiões do Estado de São Paulo, com programação voltada à gastronomia, música, artesanato e tradições populares.

Ao longo dos cinco dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações culturais, conhecer produtos artesanais, experimentar pratos típicos e participar de atividades que valorizam a cultura paulista.

Serviço

Ônibus gratuito para o Revelando SP

Período: de quinta-feira (23) a segunda-feira (27)

Primeira viagem: 8h50

Saída: Praça Padre João (em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus)

Última viagem de retorno: 23h

Saída: Parque da Cidade

Itinerário – Sentido Parque da Cidade

  • Praça Padre João, 35
  • Avenida Rui Barbosa
  • Rua Flávio Berling Macedo
  • Avenida Névio Baracho
  • Avenida Olivo Gomes (em frente ao CEFE)

Itinerário – Sentido Terminal Central

  • Avenida Olivo Gomes (em frente ao CEFE)
  • Travessa Constantino Pintus
  • Avenida Rui Barbosa
  • Rua Ana Eufrásia
  • Avenida São José
  • Rua Flávio Berling Macedo
  • Avenida Névio Baracho
  • Praça Padre João, 35

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