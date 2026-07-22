Quem pretende visitar o Revelando SP contará com transporte público gratuito durante os dias do evento. A Prefeitura de São José dos Campos disponibilizará uma linha especial de ônibus para facilitar o deslocamento dos visitantes entre o Terminal Central e o Parque da Cidade, onde será realizado o festival.
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O serviço funcionará entre quinta-feira (23) e segunda-feira (27), em São José dos Campos. A primeira viagem partirá às 8h50 da Praça Padre João, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus. O último ônibus sairá do Parque da Cidade às 23h, com destino ao Terminal Central.
Os veículos estarão identificados com os letreiros "Terminal Central/Parque da Cidade" e "Parque da Cidade/Terminal Central", facilitando a localização pelos passageiros.
O Revelando SP será realizado pelo quarto ano consecutivo no município. O festival reúne manifestações culturais de diversas regiões do Estado de São Paulo, com programação voltada à gastronomia, música, artesanato e tradições populares.
Ao longo dos cinco dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações culturais, conhecer produtos artesanais, experimentar pratos típicos e participar de atividades que valorizam a cultura paulista.
Serviço
Ônibus gratuito para o Revelando SP
Período: de quinta-feira (23) a segunda-feira (27)
Primeira viagem: 8h50
Saída: Praça Padre João (em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus)
Última viagem de retorno: 23h
Saída: Parque da Cidade
Itinerário – Sentido Parque da Cidade
- Praça Padre João, 35
- Avenida Rui Barbosa
- Rua Flávio Berling Macedo
- Avenida Névio Baracho
- Avenida Olivo Gomes (em frente ao CEFE)
Itinerário – Sentido Terminal Central
- Avenida Olivo Gomes (em frente ao CEFE)
- Travessa Constantino Pintus
- Avenida Rui Barbosa
- Rua Ana Eufrásia
- Avenida São José
- Rua Flávio Berling Macedo
- Avenida Névio Baracho
- Praça Padre João, 35