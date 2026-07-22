Quem pretende visitar o Revelando SP contará com transporte público gratuito durante os dias do evento. A Prefeitura de São José dos Campos disponibilizará uma linha especial de ônibus para facilitar o deslocamento dos visitantes entre o Terminal Central e o Parque da Cidade, onde será realizado o festival.

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O serviço funcionará entre quinta-feira (23) e segunda-feira (27), em São José dos Campos. A primeira viagem partirá às 8h50 da Praça Padre João, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus. O último ônibus sairá do Parque da Cidade às 23h, com destino ao Terminal Central.