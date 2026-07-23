O trabalhador Manoel Divo de Farias morreu após sofrer um infarto durante o expediente na Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos.

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Caldeireiro da empresa RTT, prestadora de serviços da refinaria, ele passou mal logo após retornar do intervalo para o almoço. Apesar das tentativas de reanimação feitas por colegas de trabalho e pela equipe do Samu, a vítima não resistiu e morreu no local.