O trabalhador Manoel Divo de Farias morreu após sofrer um infarto durante o expediente na Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos.
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Caldeireiro da empresa RTT, prestadora de serviços da refinaria, ele passou mal logo após retornar do intervalo para o almoço. Apesar das tentativas de reanimação feitas por colegas de trabalho e pela equipe do Samu, a vítima não resistiu e morreu no local.
Segundo informações divulgadas pelo Sintricom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário), Manoel havia trabalhado normalmente durante toda a manhã. Ao retornar às atividades após o almoço, sofreu um mal súbito, seguido de uma convulsão.
Colegas iniciaram imediatamente os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou manobras de reanimação. No entanto, o trabalhador sofreu um infarto e teve o óbito confirmado ainda dentro da refinaria.
Empresa dispensou funcionários após a morte
Após a confirmação da morte de Manoel Divo de Farias, a empresa comunicou a suspensão das atividades e dispensou os funcionários por meio de uma comunicação geral.
De acordo com o Sintricom, o expediente também foi interrompido nesta quarta-feira (22). A previsão é que os trabalhadores retomem as atividades na quinta-feira (23).
Sindicato acompanha o caso
Em nota de pesar, o Sintricom lamentou a morte do trabalhador e manifestou solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de trabalho.
"Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho, desejando força, união e conforto para enfrentar esta perda irreparável", informou a entidade.
O sindicato informou ainda que acompanha a ocorrência e solicitou à empresa toda a documentação relacionada ao caso. A entidade afirmou que fiscalizará as providências adotadas, incluindo a assistência à família, o apoio para o velório e o sepultamento, além da análise de possíveis direitos trabalhistas, previdenciários e indenizatórios.