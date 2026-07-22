A Prefeitura de São José dos Campos manterá os serviços essenciais em funcionamento durante o feriado de 27 de julho, data em que o município celebra seus 259 anos. Hospitais, unidades de pronto atendimento e a coleta de lixo seguirão operando normalmente, enquanto alguns serviços municipais terão alterações no horário de atendimento.

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Na área da saúde, em São José dos Campos, as UBSs Resolve e as Unidades Avançadas não funcionarão na segunda-feira (27). O atendimento será retomado na terça-feira (28). Já os hospitais municipais e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) permanecerão abertos 24 horas para atendimentos de urgência e emergência.