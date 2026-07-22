A Prefeitura de São José dos Campos manterá os serviços essenciais em funcionamento durante o feriado de 27 de julho, data em que o município celebra seus 259 anos. Hospitais, unidades de pronto atendimento e a coleta de lixo seguirão operando normalmente, enquanto alguns serviços municipais terão alterações no horário de atendimento.
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Na área da saúde, em São José dos Campos, as UBSs Resolve e as Unidades Avançadas não funcionarão na segunda-feira (27). O atendimento será retomado na terça-feira (28). Já os hospitais municipais e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) permanecerão abertos 24 horas para atendimentos de urgência e emergência.
A coleta de lixo será realizada normalmente durante o feriado, sem mudanças na programação.
Os PEVs (Postos de Entrega Voluntária) atenderão em horário habitual no sábado. No domingo e na segunda-feira (27), o funcionamento será das 8h às 12h.
Além da manutenção dos serviços essenciais, a Prefeitura preparou uma programação especial para marcar os 259 anos do município. As atividades incluem atrações culturais, esportivas, recreativas e ações de cidadania distribuídas por diferentes regiões da cidade ao longo do mês de julho.
A agenda gratuita reúne apresentações artísticas, festivais, competições esportivas, atividades para todas as as idades e a entrega de obras e novos serviços públicos.
Serviço
Funcionamento dos serviços municipais no feriado de 27 de julho
Saúde
- UBSs Resolve e Unidades Avançadas: fechadas na segunda-feira (27), com retorno na terça-feira (28).
- Hospitais municipais e UPAs: funcionamento 24 horas.
Coleta de lixo
- Funcionamento normal.
Postos de Entrega Voluntária (PEVs)
- Sábado: horário normal.
- Domingo e segunda-feira (27): 8h às 12h.
Mercado Municipal
- Segunda-feira (27): das 7h às 12h.
Central 156
- Segunda-feira (27): das 8h às 20h.
A programação completa das comemorações do aniversário de São José dos Campos pode ser consultada nos canais oficiais da Prefeitura.