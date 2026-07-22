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HISTÓRIA

Fã da GCM recebe visita especial no dia do aniversário em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Fã da GCM recebe visita especial no dia do aniversário em SJC
Fã da GCM recebe visita especial no dia do aniversário em SJC

A GCM (Guarda Civil Municipal) realizou, nesta quarta-feira (22), uma visita ao morador Marcos Paulo Assis Fonseca, conhecido como Marquinhos, em comemoração ao seu aniversário de 43 anos. O encontro foi organizado após a mãe dele entrar em contato com a corporação para relatar o interesse do filho em conhecer de perto os equipamentos e o trabalho desenvolvido pelos guardas municipais.

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A visita ocorreu em São José dos Campos, no bairro Chácaras Reunidas. Segundo a família, Marquinhos nasceu com deficiência intelectual e acompanha o trabalho da GCM desde a infância.

De acordo com a mãe, Odília, o interesse do filho pela corporação foi fortalecido ao longo dos anos pela amizade da família com o guarda municipal aposentado Cursino, que costumava visitar a residência uniformizado e conversar sobre a rotina da profissão.

Durante a visita, Marquinhos conheceu a viatura elétrica utilizada no patrulhamento, as motocicletas do Grupo Tático com Apoio de Motocicletas (GTAM), as bicicletas e a van de apoio do Grupamento com Bicicletas Elétricas (G-Bike). A chegada das equipes e o acionamento das sirenes também chamaram a atenção dos moradores da região.

Segundo Odília, o filho aguardava a visita desde que ela fez o contato com a Guarda Civil Municipal para verificar a possibilidade de realizar a ação como presente de aniversário.

A coordenadora da GCM, Érika dos Santos, afirmou que a corporação buscou atender ao pedido dentro da programação de trabalho das equipes.

"Temos o compromisso, em nosso dia a dia, com a segurança da cidade. Hoje realizamos a visita ao Marquinhos, foi rápida diante dos muitos compromissos, mas não poderíamos deixar de atender esse pedido da família", afirmou.

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