A GCM (Guarda Civil Municipal) realizou, nesta quarta-feira (22), uma visita ao morador Marcos Paulo Assis Fonseca, conhecido como Marquinhos, em comemoração ao seu aniversário de 43 anos. O encontro foi organizado após a mãe dele entrar em contato com a corporação para relatar o interesse do filho em conhecer de perto os equipamentos e o trabalho desenvolvido pelos guardas municipais.

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A visita ocorreu em São José dos Campos, no bairro Chácaras Reunidas. Segundo a família, Marquinhos nasceu com deficiência intelectual e acompanha o trabalho da GCM desde a infância.