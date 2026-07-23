A morte do promotor de Justiça Fábio Antônio Xavier de Moraes, aos 50 anos, causou grande comoção entre integrantes do Ministério Público, advogados e profissionais da área jurídica no Vale do Paraíba.
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Reconhecido pela atuação no Tribunal do Júri de São José dos Campos e, mais recentemente, como promotor de Justiça do Meio Ambiente em Jacareí, ele morreu na segunda-feira (20). A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorreu na tarde desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal de Borda da Mata, em Minas Gerais.
Ao longo da carreira, Fábio construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao Ministério Público e pela atuação em casos de grande relevância. Sua passagem pelo Tribunal do Júri de São José dos Campos fez dele uma referência entre colegas e profissionais da Justiça Criminal na região.
Trajetória no Ministério Público
Em nota de pesar, a Abracrim (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas) – Regional Vale do Paraíba destacou o legado deixado pelo promotor e sua contribuição para o sistema de Justiça.
"Ao longo de sua trajetória profissional, Dr. Fábio exerceu expressiva atuação perante o Tribunal do Júri de São José dos Campos, deixando sua contribuição para a Justiça Criminal e para toda a comunidade jurídica do Vale do Paraíba", afirmou a entidade.
Nos últimos anos, Fábio atuava como promotor de Justiça do Meio Ambiente na cidade de Jacareí, dando continuidade ao trabalho desenvolvido no Ministério Público paulista.
Homenagens emocionam colegas e ex-estagiários
Nas redes sociais, a notícia da morte provocou dezenas de manifestações de pesar. Advogados, promotores, servidores e ex-estagiários compartilharam lembranças da convivência com Fábio, destacando sua postura ética, generosidade e disposição para ensinar.
Uma ex-estagiária afirmou que trabalhar ao lado do promotor foi uma das experiências mais marcantes de sua formação profissional.
"Uma das melhores oportunidades da minha vida foi ter sido sua estagiária. Espero que o senhor tenha feito uma boa passagem. Obrigada por tudo."
Outra advogada relembrou o primeiro júri da carreira, conduzido ao lado de Fábio.
"Tive a oportunidade de fazer o meu primeiro júri com esse ser humano ímpar. Descanse em paz."
As mensagens ressaltam não apenas a competência técnica do promotor, mas também o respeito e a admiração que conquistou ao longo da carreira.
Nota de pesar
A Abracrim também manifestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas do Ministério Público e à comunidade jurídica, destacando a importância da atuação de Fábio Antônio Xavier de Moraes para a Justiça no Vale do Paraíba.
A causa da morte não foi informada oficialmente.