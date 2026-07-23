A morte do promotor de Justiça Fábio Antônio Xavier de Moraes, aos 50 anos, causou grande comoção entre integrantes do Ministério Público, advogados e profissionais da área jurídica no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Reconhecido pela atuação no Tribunal do Júri de São José dos Campos e, mais recentemente, como promotor de Justiça do Meio Ambiente em Jacareí, ele morreu na segunda-feira (20). A causa da morte não foi divulgada. O sepultamento ocorreu na tarde desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal de Borda da Mata, em Minas Gerais.