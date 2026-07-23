A morte de Tuane Costa Souza, de 30 anos, provocou uma onda de comoção em São José dos Campos. Gerente da unidade do restaurante Eat Asia, no Vale Sul Shopping, ela morreu nesta segunda-feira (20), após meses de luta contra um câncer. A causa da morte não foi informada oficialmente, mas familiares, amigos, colegas de trabalho e clientes prestaram homenagens emocionadas nas redes sociais.

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Conhecida pela simpatia, profissionalismo e acolhimento, Tuane era considerada uma das pessoas mais queridas da equipe do restaurante. Em uma publicação de despedida, o Eat Asia destacou o legado deixado pela gerente, lembrando que sua presença marcou profundamente todos que conviveram com ela.