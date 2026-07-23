A morte de Tuane Costa Souza, de 30 anos, provocou uma onda de comoção em São José dos Campos. Gerente da unidade do restaurante Eat Asia, no Vale Sul Shopping, ela morreu nesta segunda-feira (20), após meses de luta contra um câncer. A causa da morte não foi informada oficialmente, mas familiares, amigos, colegas de trabalho e clientes prestaram homenagens emocionadas nas redes sociais.
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Conhecida pela simpatia, profissionalismo e acolhimento, Tuane era considerada uma das pessoas mais queridas da equipe do restaurante. Em uma publicação de despedida, o Eat Asia destacou o legado deixado pela gerente, lembrando que sua presença marcou profundamente todos que conviveram com ela.
"Há pessoas que passam pelas nossas vidas e deixam marcas que o tempo jamais apaga. A Tuane foi uma delas. Nossa gerente no Eat Asia SJC, mas acima de tudo, uma amiga, guerreira e profissional brilhante que todos nós amávamos ter por perto. Sua dedicação e competência eram admiráveis, e sua alegria era o combustível da nossa equipe", escreveu o restaurante.
A homenagem rapidamente repercutiu e recebeu dezenas de mensagens de carinho. Amigos, clientes e antigos colegas de trabalho relembraram a personalidade alegre e generosa de Tuane, ressaltando o impacto positivo que ela deixava por onde passava.
"Quem teve o privilégio de conhecê-la sabe o quanto era doce, feliz e iluminada. Que Deus a receba de braços abertos", escreveu uma amiga.
Outra mensagem definiu a jovem como uma mulher de coragem. "Tuane, guerreira, cheia de alegria e dedicação. Gratidão eterna por tudo o que fez. Obrigada por tudo, Tutu."
Luta contra o câncer mobilizou corrente de solidariedade
Em março deste ano, Tuane revelou publicamente que enfrentava um tratamento contra um câncer. Após passar mal no fim de janeiro, ela recebeu inicialmente o diagnóstico de leucemia aguda. Exames posteriores, porém, identificaram que a doença era um caso de linfomas leucêmicos, um tipo de câncer que comprometia a corrente sanguínea e o sistema nervoso.
Durante o tratamento, ela compartilhou atualizações sobre sua saúde e agradeceu o apoio recebido de familiares, amigos e até de pessoas que participaram das campanhas de doação de sangue.
Em uma das mensagens publicadas nas redes sociais, Tuane demonstrou esperança e otimismo.
"Quis vir aqui tranquilizar e agradecer a cada um que está torcendo e rezando por mim. Que Deus abençoe sempre vocês. Já já estarei 100% para comemorarmos, tomarmos um bom café e comer um delicioso docinho."
A publicação emocionou seguidores e passou a simbolizar a força com que ela enfrentou a doença. Nos últimos meses, centenas de pessoas acompanharam sua batalha e continuaram enviando mensagens de apoio.