Um homem foi preso após invadir a casa de um idoso de 81 anos durante a madrugada, ameaçá-lo com uma faca e roubar cerca de R$ 5 mil em dinheiro. O suspeito confessou o crime e também foi autuado por tráfico de drogas, depois que a polícia encontrou porções de crack em sua posse.

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O crime aconteceu no domingo (19), em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Polícia Militar, o invasor quebrou uma janela da residência para entrar no imóvel enquanto a vítima dormia.