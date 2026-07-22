Um homem foi preso após invadir a casa de um idoso de 81 anos durante a madrugada, ameaçá-lo com uma faca e roubar cerca de R$ 5 mil em dinheiro. O suspeito confessou o crime e também foi autuado por tráfico de drogas, depois que a polícia encontrou porções de crack em sua posse.
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O crime aconteceu no domingo (19), em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Polícia Militar, o invasor quebrou uma janela da residência para entrar no imóvel enquanto a vítima dormia.
Ao acordar o idoso, o criminoso afirmou que o filho dele havia sido sequestrado e exigiu que entregasse todo o dinheiro guardado na casa. Temendo pela própria segurança, a vítima entregou aproximadamente R$ 5 mil.
Após o roubo, o suspeito fugiu. Ele foi localizado na segunda-feira (20), em Ponta Grossa, cidade situada a cerca de 40 quilômetros de Castro.
Durante a abordagem, os policiais encontraram parte do dinheiro levado da residência e porções de crack já fracionadas para venda. Conforme a corporação, o homem confessou o roubo e indicou onde havia escondido o restante do dinheiro, a faca utilizada no crime e as roupas que vestia no momento da invasão.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central Regional de Flagrantes. Além de responder pelo roubo, ele também foi autuado por crimes relacionados ao tráfico de drogas. O nome do preso não foi divulgado.