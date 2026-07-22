Uma mulher foi assaltada enquanto passeava com o cachorro e viu o animal ser baleado ao tentar protegê-la da ação criminosa. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (20) e foi registrado por câmeras de segurança. O cão foi atingido por um disparo na boca e sobreviveu.
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O caso ocorreu por volta das 21h20, no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto (SP). A vítima caminhava pela calçada entre as travessas Cáceres e Maroim quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.
As imagens mostram o momento em que um dos suspeitos desce da moto e anuncia o assalto, exigindo o relógio da mulher. Enquanto isso, o comparsa permaneceu na motocicleta, aguardando na esquina para facilitar a fuga.
A vítima entregou o relógio sem reagir. No entanto, o cachorro latiu em direção ao criminoso, que se assustou e efetuou um disparo contra o animal.
O tiro atingiu a boca do cão. Segundo familiares da mulher, ele recebeu atendimento e permanece em estado de saúde estável.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades, que buscam identificar os dois suspeitos responsáveis pelo assalto.