Uma mulher foi assaltada enquanto passeava com o cachorro e viu o animal ser baleado ao tentar protegê-la da ação criminosa. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (20) e foi registrado por câmeras de segurança. O cão foi atingido por um disparo na boca e sobreviveu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu por volta das 21h20, no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto (SP). A vítima caminhava pela calçada entre as travessas Cáceres e Maroim quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.