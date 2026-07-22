A apresentadora Ana Maria Braga revelou que passou mal durante a edição desta quarta-feira (22) do programa Mais Você após experimentar uma receita preparada ao vivo. Segundo ela, parte da equipe da atração também apresentou desconforto depois de provar o doce feito com óleo de coco e cacau em pó.
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Durante o programa, Ana Maria ensinou o preparo de uma barra de chocolate caseira. Após a degustação, ela e os integrantes da equipe elogiaram o resultado da receita.
No bloco seguinte, porém, a apresentadora contou que começou a sentir fortes dores no estômago. "Para quem não está acostumado a comer óleo de coco, é muito pesado. Eu estou com uma dor de estômago danada", afirmou ao vivo.
A repórter Juju Massaoka, que também experimentou a receita, disse ter sentido o mesmo incômodo. "Parece que tem um tijolo no meu estômago", comentou.
Ana Maria explicou que normalmente evita alimentos com alto teor de gordura e atribuiu o mal-estar à quantidade de óleo de coco consumida durante a degustação.
"Dá um pouco de ânsia. Eu não estou acostumada a comer gordura, tenho uma certa restrição a muita gordura, não como coisa gordurosa. Uma quantidade dessa, para mim, foi muito", relatou.
O episódio ainda foi tratado com bom humor por Louro Mané, que brincou dizendo que "metade da equipe" estava no banheiro. Antes de encerrar o assunto, Ana Maria reforçou o alerta para que os telespectadores tenham atenção ao consumo de alimentos ricos em gordura, especialmente quem não está habituado a esse tipo de ingrediente.