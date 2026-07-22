A apresentadora Ana Maria Braga revelou que passou mal durante a edição desta quarta-feira (22) do programa Mais Você após experimentar uma receita preparada ao vivo. Segundo ela, parte da equipe da atração também apresentou desconforto depois de provar o doce feito com óleo de coco e cacau em pó.

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Durante o programa, Ana Maria ensinou o preparo de uma barra de chocolate caseira. Após a degustação, ela e os integrantes da equipe elogiaram o resultado da receita.