Um idoso de 80 anos reagiu a uma tentativa de invasão à própria casa durante a madrugada desta quarta-feira (22) e conseguiu impedir a ação de cinco criminosos armados. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o morador efetuou disparos de dentro da residência, fazendo com que o grupo fugisse antes de concluir o crime.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu no bairro San Isidro, na cidade de Presidente Franco, no Paraguai. O morador foi identificado como Don Celso Maidana.
De acordo com as informações, os suspeitos tentavam entrar no imóvel quando foram surpreendidos pela reação do proprietário. Ao perceber a movimentação, o idoso utilizou uma arma de fogo e disparou contra os invasores.
Após os tiros, os cinco integrantes da quadrilha deixaram o local às pressas. Ainda conforme a imprensa paraguaia, um dos suspeitos teria sido atingido durante a ação, mas conseguiu fugir junto com os demais comparsas.
Nenhum dos moradores da residência ficou ferido. Câmeras de segurança registraram parte da ocorrência, e as imagens passaram a circular nas redes sociais, repercutindo o caso.
As circunstâncias da tentativa de invasão e a identificação dos envolvidos devem ser apuradas pelas autoridades paraguaias.