Um idoso de 80 anos reagiu a uma tentativa de invasão à própria casa durante a madrugada desta quarta-feira (22) e conseguiu impedir a ação de cinco criminosos armados. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o morador efetuou disparos de dentro da residência, fazendo com que o grupo fugisse antes de concluir o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no bairro San Isidro, na cidade de Presidente Franco, no Paraguai. O morador foi identificado como Don Celso Maidana.