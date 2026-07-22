22 de julho de 2026
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LEGÍTIMA DEFESA

VÍDEO: vovô de 80 anos reage a assalto e atira em cinco ladrões

Por Da Redação | Presidente Franco, Paraguai
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vovô de 80 anos reage a assalto e atira em cinco ladrões
Vovô de 80 anos reage a assalto e atira em cinco ladrões

Um idoso de 80 anos reagiu a uma tentativa de invasão à própria casa durante a madrugada desta quarta-feira (22) e conseguiu impedir a ação de cinco criminosos armados. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o morador efetuou disparos de dentro da residência, fazendo com que o grupo fugisse antes de concluir o crime.

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O caso aconteceu no bairro San Isidro, na cidade de Presidente Franco, no Paraguai. O morador foi identificado como Don Celso Maidana.

De acordo com as informações, os suspeitos tentavam entrar no imóvel quando foram surpreendidos pela reação do proprietário. Ao perceber a movimentação, o idoso utilizou uma arma de fogo e disparou contra os invasores.

Após os tiros, os cinco integrantes da quadrilha deixaram o local às pressas. Ainda conforme a imprensa paraguaia, um dos suspeitos teria sido atingido durante a ação, mas conseguiu fugir junto com os demais comparsas.

Nenhum dos moradores da residência ficou ferido. Câmeras de segurança registraram parte da ocorrência, e as imagens passaram a circular nas redes sociais, repercutindo o caso.

As circunstâncias da tentativa de invasão e a identificação dos envolvidos devem ser apuradas pelas autoridades paraguaias.

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