Um homem investigado por matar a companheira enviou um áudio à sogra logo após o crime, pedindo que ela orasse por ele. A mensagem foi encaminhada por Antônio Marcos da Silva à mãe de Rosenilda de Oliveira Candelário, de 48 anos, pouco depois do assassinato.

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O crime ocorreu no último fim de semana, em Nioaque, no interior do estado. Além de Rosenilda, Reginaldo Messias Bispo também foi morto por Antônio Marcos, segundo a investigação. O caso é tratado como o 15º feminicídio registrado neste ano em Mato Grosso do Sul.