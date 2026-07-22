Um homem investigado por matar a companheira enviou um áudio à sogra logo após o crime, pedindo que ela orasse por ele. A mensagem foi encaminhada por Antônio Marcos da Silva à mãe de Rosenilda de Oliveira Candelário, de 48 anos, pouco depois do assassinato.
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O crime ocorreu no último fim de semana, em Nioaque, no interior do estado. Além de Rosenilda, Reginaldo Messias Bispo também foi morto por Antônio Marcos, segundo a investigação. O caso é tratado como o 15º feminicídio registrado neste ano em Mato Grosso do Sul.
Em entrevista ao Campo Grande News, a irmã da vítima, Rosângela Oliveira Candelário, de 44 anos, afirmou que o suspeito manteve contato com a mãe delas antes e depois do crime. Em um dos áudios, ele diz: "Eu só peço que a senhora ore por mim".
De acordo com Rosângela, nas mensagens de voz enviadas à sogra, Antônio relata que ele e Rosenilda passaram o sábado consumindo bebidas alcoólicas e também menciona a presença de Reginaldo Messias Bispo.
Para a irmã da vítima, o conteúdo dos áudios entra em contradição com a versão apresentada pelo suspeito à polícia. Em depoimento, ele teria afirmado que o crime foi motivado por ciúmes, justificativa que, segundo a família, não é compatível com o que foi dito nas mensagens enviadas após os assassinatos.
O caso segue sob investigação das autoridades, que apuram a dinâmica do crime e as circunstâncias que levaram às mortes.
Com informações do Campo Grande News