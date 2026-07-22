A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de uma idosa em um incêndio e apontou que o fogo foi provocado para tentar ocultar um homicídio. A principal suspeita é a própria filha da vítima, de 42 anos, que confessou ter matado a mãe e, em seguida, incendiado a residência para simular um acidente. Ela foi indiciada por homicídio qualificado e responde ao processo em liberdade.

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O caso ocorreu no Centro de Boa Esperança. A vítima foi identificada como Graça Maria Nogueira Silva, que morreu durante o incêndio registrado em 12 de maio.