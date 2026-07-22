Uma professora de 41 anos foi morta a tiros pelo ex-marido na noite de segunda-feira (20). A vítima havia denunciado o homem por ameaças e agressões cerca de um mês antes do crime e tinha uma medida protetiva em vigor. Após os disparos, o suspeito atirou contra a própria cabeça e morreu. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio.
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O crime aconteceu em Bom Jesus de Goiás, no sul do estado. A vítima foi identificada como Valdirene Vaz Clemente, de 41 anos. O autor dos disparos era Wanderlei Joaquim de Souza, de 36 anos, ex-marido da professora. Os dois foram casados por aproximadamente 20 anos e tiveram filhos.
Segundo o delegado Nicolas Alvarenga de Oliveira Martins, responsável pelas investigações, o crime ocorreu nas proximidades de um galpão onde acontecia um culto de um grupo da Igreja Católica. De acordo com a apuração, o suspeito permaneceu escondido e surpreendeu a ex-companheira quando ela seguia a pé para casa.
Ainda conforme a Polícia Civil, Wanderlei efetuou ao menos três disparos, atingindo Valdirene nas costas e na nuca. Em seguida, ele atirou contra a própria cabeça.
A investigação aponta que a professora já havia procurado as autoridades para denunciar ameaças e agressões praticadas pelo ex-companheiro. Em razão dessas denúncias, ele já respondia a uma ação penal pelos crimes de ameaça e lesão corporal, além de existir uma medida protetiva em favor da vítima.
Os dois chegaram a ser socorridos e levados para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil segue investigando o caso.