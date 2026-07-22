Uma professora de 41 anos foi morta a tiros pelo ex-marido na noite de segunda-feira (20). A vítima havia denunciado o homem por ameaças e agressões cerca de um mês antes do crime e tinha uma medida protetiva em vigor. Após os disparos, o suspeito atirou contra a própria cabeça e morreu. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio.

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O crime aconteceu em Bom Jesus de Goiás, no sul do estado. A vítima foi identificada como Valdirene Vaz Clemente, de 41 anos. O autor dos disparos era Wanderlei Joaquim de Souza, de 36 anos, ex-marido da professora. Os dois foram casados por aproximadamente 20 anos e tiveram filhos.