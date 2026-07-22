O Viapol Vôlei São José já conhece o caminho que terá pela frente no Campeonato Paulista de Vôlei 2026. A Federação Paulista de Volleyball divulgou nesta quarta-feira (22) a tabela da fase classificatória da Divisão Especial, principal competição estadual da modalidade, e a equipe joseense abrirá sua campanha diante da torcida.
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A estreia dos Gigantes do Vale será no dia 20 de agosto, uma quinta-feira, às 19h, contra o Sabesp Praia Grande, no Ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. A equipe chega ao estadual após terminar a edição de 2025 na terceira colocação e aposta em um elenco reformulado para buscar o título.
Além do Campeonato Paulista, o clube também disputará a Superliga 2026/27, principal torneio nacional da modalidade.
Como será o Campeonato Paulista
A edição de 2026 contará com oito equipes:
- Viapol Vôlei São José
- Sesi Bauru
- Vôlei Renata
- Suzano Vôlei
- SIL Vôlei Guarulhos
- Sabesp Praia Grande
- HIC-Necton Itaquá
- OBI Arujá Vôlei
Na primeira fase, todos os times se enfrentam em turno único. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais, disputadas em jogos de ida e volta. O mesmo formato será adotado na decisão. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida por meio do Golden Set.
O SporTV transmitirá oito partidas da fase classificatória, além de todos os confrontos das semifinais e da final. A Federação Paulista ainda divulgará os canais no YouTube que exibirão os demais jogos.
Tabela do Viapol Vôlei São José
Confira os compromissos da equipe na fase classificatória:
- 20/08 (quinta-feira), às 19h – Viapol Vôlei São José x Sabesp Praia Grande – Ginásio do Teatrão
- 05/09 (sábado), às 19h – Viapol Vôlei São José x Sesi Bauru – Farma Conde Arena
- 09/09 (quarta-feira), às 19h – OBI Arujá Vôlei x Viapol Vôlei São José – local a definir
- 12/09 (sábado), às 19h – Viapol Vôlei São José x HIC-Necton Itaquá – Farma Conde Arena
- 19/09 (sábado), às 18h – Suzano Vôlei x Viapol Vôlei São José – Suzano
- 25/09 (sexta-feira), às 19h – Viapol Vôlei São José x Vôlei Renata – Farma Conde Arena
- 02/10 (sexta-feira), às 19h – SIL Vôlei Guarulhos x Viapol Vôlei São José – Guarulhos
Elenco reformulado para a temporada
Para a temporada 2026/27, o Viapol Vôlei São José promoveu uma ampla reformulação e anunciou 15 atletas para o elenco profissional.
Os levantadores serão Gustavo Orlando e Juan Esteban. Nas pontas, o time contará com Gabriel Pessoa, Matheus Celestino, Deivid Mota e Sérgio Camargo. Os opostos serão Davy Moraes e Maicol Ortiz.
O setor de centrais terá Felipe Brito, Matheus Pedrosa, Johan Marengoni, Bruno Biella e Gregori Gato, enquanto os líberos serão Rogerinho e Vinicius Chub.
A comissão técnica seguirá sob o comando de Flávio Tavares, que renovou contrato e inicia sua segunda temporada à frente da equipe.
Pré-temporada já está em andamento
O elenco joseense já iniciou a preparação para a temporada. Após exames médicos e avaliações físicas, os atletas passaram três semanas realizando treinamentos na quadra de areia, focando no condicionamento físico e no aprimoramento técnico. Agora, a equipe trabalha em quadra visando a estreia no Campeonato Paulista.
Arte – Tabela de jogos do Viapol Vôlei São José no Campeonato Paulista 2026
20/08 (quinta-feira) – 19h
Viapol Vôlei São José x Sabesp Praia Grande
📍 Ginásio do Teatrão
05/09 (sábado) – 19h
Viapol Vôlei São José x Sesi Bauru
📍 Farma Conde Arena
09/09 (quarta-feira) – 19h
OBI Arujá Vôlei x Viapol Vôlei São José
📍 Local a definir
12/09 (sábado) – 19h
Viapol Vôlei São José x HIC-Necton Itaquá
📍 Farma Conde Arena
19/09 (sábado) – 18h
Suzano Vôlei x Viapol Vôlei São José
📍 Suzano
25/09 (sexta-feira) – 19h
Viapol Vôlei São José x Vôlei Renata
📍 Farma Conde Arena
02/10 (sexta-feira) – 19h
SIL Vôlei Guarulhos x Viapol Vôlei São José
📍 Guarulhos