O Viapol Vôlei São José já conhece o caminho que terá pela frente no Campeonato Paulista de Vôlei 2026. A Federação Paulista de Volleyball divulgou nesta quarta-feira (22) a tabela da fase classificatória da Divisão Especial, principal competição estadual da modalidade, e a equipe joseense abrirá sua campanha diante da torcida.

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A estreia dos Gigantes do Vale será no dia 20 de agosto, uma quinta-feira, às 19h, contra o Sabesp Praia Grande, no Ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. A equipe chega ao estadual após terminar a edição de 2025 na terceira colocação e aposta em um elenco reformulado para buscar o título.