O futebol do Vale do Paraíba está de luto nesta quarta-feira (22). Morreu, aos 58 anos, o ex-atacante Adamato Custódio da Rocha, conhecido pelos torcedores apenas como Adamato, destaque do Taubaté na década de 1990. O falecimento ocorreu no início da tarde, em Taubaté.

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O clube da região confirmou a morte do ex-jogador por meio de uma nota oficial. Na homenagem, o clube destacou a trajetória de Adamato com a camisa alviazul e prestou solidariedade aos familiares e amigos.