O futebol do Vale do Paraíba está de luto nesta quarta-feira (22). Morreu, aos 58 anos, o ex-atacante Adamato Custódio da Rocha, conhecido pelos torcedores apenas como Adamato, destaque do Taubaté na década de 1990. O falecimento ocorreu no início da tarde, em Taubaté.
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O clube da região confirmou a morte do ex-jogador por meio de uma nota oficial. Na homenagem, o clube destacou a trajetória de Adamato com a camisa alviazul e prestou solidariedade aos familiares e amigos.
Centroavante de referência na área, Adamato chegou ao Taubaté em 1990, depois de defender o Jacareí. Ao longo de duas passagens pelo Burro da Central, entre 1990 e 1992 e novamente entre 1994 e 1995, disputou 94 partidas e marcou 24 gols, sendo 15 deles no Estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão.
Além da identificação com o Taubaté, o atacante também atuou por Cabofriense-RJ, Apucarana-PR, Juventude-RS, UCE-SP e Aparecida-SP, construindo uma carreira em diferentes clubes do futebol brasileiro.
Depois de encerrar a carreira como jogador, Adamato voltou ao Taubaté para contribuir com a formação de novos atletas. Na última década, trabalhou como treinador das categorias de base do clube, mantendo o vínculo com a equipe onde viveu seus principais momentos dentro de campo.
Em nota, o Taubaté lamentou a perda de um dos personagens de sua história recente.
"O Esporte Clube Taubaté lamenta profundamente o falecimento de Adamato, ex-jogador do Burro da Central. Em duas passagens pelo clube (de 1990 a 1992 e de 1994 a 1995), o atacante entrou em campo em 94 partidas e marcou 24 gols, sendo 15 deles no estádio Joaquinzão. Nesta última década, também atuou como treinador nas categorias de base do Alviazul. O Esporte Clube Taubaté deseja força a todos os familiares e amigos neste momento. Obrigado, Adamato!"
A morte de Adamato gerou comoção entre torcedores, ex-companheiros e profissionais do futebol da região, que lembram o ex-centroavante como um dos atletas que ajudaram a marcar a história do Burro da Central.