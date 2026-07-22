São José dos Campos recebeu novamente o Selo Caixa Gestão Sustentável e avançou para o nível Diamante da certificação, reconhecimento concedido pela Caixa Econômica Federal aos municípios que se destacam pelas boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental na administração pública.

A entrega ocorreu na última quinta-feira (18), durante o Conexidades, realizado em Campos do Jordão. Em julho de 2025, quando foi agraciada pela primeira vez, a cidade havia alcançado o nível Safira. Com a nova certificação, São José dos Campos tornou-se a primeira cidade brasileira com mais de 500 mil habitantes e a primeira fora da região Sul a conquistar o Selo Caixa Gestão Sustentável no nível Diamante.

Criado pela Caixa, o selo reconhece os municípios que adotam soluções eficientes de gestão ambiental, social e de governança (ESG), promovendo transparência, sustentabilidade e o uso responsável dos recursos públicos.

O programa tem como objetivo incentivar a gestão responsável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento urbano sustentável.

A certificação é baseada na avaliação de 21 indicadores distribuídos em quatro eixos temáticos: Ambiental, Social, Governança e Climático, incluindo aspectos relacionados às mudanças climáticas. O reconhecimento tem validade de dois anos e pode ser renovado mediante novo processo de certificação.

Para obter o selo, os municípios precisam apresentar evidências que comprovem o atendimento aos critérios estabelecidos pela instituição financeira.

Entre os indicadores sociais e ambientais analisados estão a cobertura de atendimento em creches, a abrangência das unidades de saúde, a qualidade da educação básica, os índices de vulnerabilidade social, a eficiência energética, o acesso à água potável, a coleta seletiva e os índices de coleta e tratamento de esgoto.

Na área de governança, são avaliados aspectos como capacidade de investimentos, regularidade das contas públicas e desempenho na gestão de obras e serviços.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a certificação tem como propósito reconhecer os municípios que aplicam as melhores práticas de governança e sustentabilidade na gestão pública local, utilizando de forma responsável os recursos financeiros e ambientais e promovendo o bem-estar da população em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Com a conquista do nível Diamante, São José dos Campos reforça sua posição como referência nacional em gestão pública sustentável e cidades inteligentes. O reconhecimento amplia uma trajetória marcada por certificações e premiações nas áreas de inovação, governança e desenvolvimento sustentável, consolidando o município entre os principais exemplos de gestão pública do país.

Em novembro de 2025, São José dos Campos foi uma das primeiras cidades do mundo a obter a certificação da norma ISO (International Organization for Standardization) 37125, auditada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A norma reúne 133 indicadores voltados à avaliação da resiliência urbana, da sustentabilidade e da qualidade dos serviços públicos, consolidando o município entre as referências internacionais em gestão e desenvolvimento sustentável.