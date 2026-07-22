O volante Casemiro, de São José dos Campos, é oficialmente o novo reforço do Inter Miami. O clube norte-americano, que tem Lionel Messi como principal estrela, confirmou a contratação nesta quarta-feira (22). Livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o Manchester United, o brasileiro de 34 anos assinou vínculo válido até o fim da temporada de 2027.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A chegada do jogador, no entanto, também abriu um processo de apuração por parte da MLS (Major League Soccer). A liga informou que irá investigar a negociação por conta de uma possível infração envolvendo a regra conhecida como "Discovery Rights" (direitos de descoberta), mecanismo utilizado para definir a prioridade dos clubes na contratação de atletas interessados em atuar nos Estados Unidos.