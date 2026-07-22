O volante Casemiro, de São José dos Campos, é oficialmente o novo reforço do Inter Miami. O clube norte-americano, que tem Lionel Messi como principal estrela, confirmou a contratação nesta quarta-feira (22). Livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o Manchester United, o brasileiro de 34 anos assinou vínculo válido até o fim da temporada de 2027.
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A chegada do jogador, no entanto, também abriu um processo de apuração por parte da MLS (Major League Soccer). A liga informou que irá investigar a negociação por conta de uma possível infração envolvendo a regra conhecida como "Discovery Rights" (direitos de descoberta), mecanismo utilizado para definir a prioridade dos clubes na contratação de atletas interessados em atuar nos Estados Unidos.
Nesse sistema, cada franquia da MLS pode registrar uma lista de jogadores sobre os quais possui preferência em futuras negociações. No caso de Casemiro, esse direito pertencia ao LA Galaxy, o que, em tese, impediria o Inter Miami de negociar diretamente sem uma autorização ou acordo entre as equipes.
Apesar da investigação, Inter Miami e LA Galaxy chegaram a um entendimento antes da oficialização da contratação. O clube da Flórida informou que adquiriu os direitos de descoberta referentes ao volante. Ainda assim, foi a equipe de Los Angeles que solicitou à MLS a abertura da apuração para verificar se todos os procedimentos previstos no regulamento foram cumpridos.
Revelado nas categorias de base do São Paulo, Casemiro construiu uma carreira de destaque no futebol europeu. Antes de desembarcar na MLS, defendeu Porto, Real Madrid e Manchester United.
Pelo clube inglês, disputou 160 partidas, sendo titular em 138 delas. No período, marcou 26 gols e contribuiu com 13 assistências, encerrando sua passagem como um dos brasileiros mais vitoriosos da última década no futebol europeu.