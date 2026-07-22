Código de Obras

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou o novo Código de Obras e Edificações. A lei anterior era de 1994. A nova norma foi publicada nessa quarta-feira (22) no diário oficial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Revisão

Segundo a Prefeitura, a nova lei "visa modernizar e simplificar processos e trazer mais segurança jurídica para cidadãos e profissionais da área", aprimorando "o processo de licenciamento urbanístico, tornando-o mais eficiente e acessível", além "de promover a desburocratização, a fim de agilizar a aprovação de projetos e assim garantir maior previsibilidade e segurança jurídica tanto para grandes empreendimentos quanto para pequenos construtores, sem prejuízo das exigências técnicas indispensáveis".