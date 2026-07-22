Um grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (22) na Rodovia Presidente Dutra, logo após a praça de pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, no sentido São Paulo.

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De acordo com as informações preliminares, uma pessoa morreu. Imagens recebidas pela reportagem mostram a cena. Até o momento, equipes da Polícia Rodoviária Federal não informaram detalhes do acidente.