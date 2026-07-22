Após dias de tempo quente e seco, a chegada de uma frente fria provocará mudanças nas condições do tempo no estado de São Paulo entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), informou a Defesa Civil Estadual. O órgão classificou a RMVale na condição de 'atenção' para a mudança do tempo.

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O sistema favorecerá o aumento da nebulosidade, o declínio das temperaturas e a ocorrência de pancadas de chuva, que poderão ser acompanhadas por raios e rajadas de vento.