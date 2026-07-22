A Sala do Empreendedor de São José dos Campos conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Certificado Ouro do programa Facilita SP, o mais alto reconhecimento concedido pelo Governo do Estado de São Paulo aos municípios que promovem a liberdade econômica e a desburocratização.

A entrega da certificação foi realizada no dia 2, durante cerimônia promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

O selo reconhece cidades que adotam medidas para tornar o ambiente de negócios mais ágil, transparente e competitivo, beneficiando diretamente empreendedores e investidores.

Criado em março de 2024, o programa Facilita SP Municípios incentiva ações voltadas à simplificação dos processos de abertura, legalização e licenciamento de empresas.

Em São José dos Campos, a manutenção da certificação Ouro reflete o avanço contínuo de iniciativas como a adesão ao Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), a implantação do Fluxograma Processual, a regulamentação da Aprovação Tácita por decreto e a integração do sistema municipal de licenciamento.

Essas medidas reduziram a burocracia, deram mais previsibilidade aos processos e ampliaram a segurança jurídica para quem deseja empreender no município.

Além do Certificado Ouro, São José dos Campos também recebeu novamente o Selo de Inovação, concedido aos municípios que se destacam pelo engajamento e pela adoção de soluções inovadoras na gestão pública.

Para conquistar esse reconhecimento, o município cumpriu requisitos como a participação de mais de 75% da equipe nos treinamentos do programa e a apresentação de vários projetos de destaque.

Os reconhecimentos reforçam o compromisso de São José dos Campos com a modernização da gestão pública e o fortalecimento do ambiente de negócios.

Ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Certificado Ouro e o Selo de Inovação, o município consolida sua posição como referência estadual em políticas de apoio ao empreendedorismo, estimulando a geração de empregos, a atração de investimentos e o desenvolvimento econômico.

A Sala do Empreendedor de São José dos Campos é uma das mais avançadas do Brasil, com análise de viabilidade em uma hora e concessão de alvará em 24 horas.

Para atendimento aos empreendedores, a Sala do Empreendedor funciona no 4º andar do Paço Municipal (Rua José de Alencar, 123, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h30, mediante distribuição de senhas. Mais informações pelo telefone 3947-8478 ou e-mail salaempreendedor@sjc.sp.gov.br.