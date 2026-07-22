A falta de água em São José dos Campos afetou cerca de 450 mil pessoas após a interrupção total do principal sistema de abastecimento da cidade, de acordo com estimativa divulgada pela Sabesp.

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A companhia informou que a água retorna aos poucos aos imóveis e prevê a normalização completa ao longo desta quinta-feira (23). Moradores, comércios e condomínios enfrentaram transtornos e, em alguns casos, precisaram contratar caminhões-pipa.