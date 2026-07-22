O volante Casemiro, de 34 anos e natural de São José dos Campos, foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira (22) como novo reforço do Inter Miami, dos Estados Unidos. Livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o Manchester United, o meio-campista assinou vínculo com a equipe da MLS (Major League Soccer) até o fim da temporada de 2027. Ele disputou três Copas do Mundo, a última nos Estados Unidos, quando a seleção brasileira caiu nas oitavas de final.
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A chegada do jogador coloca o joseense no elenco ao lado de Lionel Messi, principal estrela do clube da Flórida. Esta será a primeira experiência de Casemiro no futebol norte-americano, após uma carreira consolidada no Brasil e na Europa. "Venho para ajudar a crescer e a continuar ganhando", disse o joseense.
Além do anúncio da contratação, a MLS informou que abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades no processo de negociação envolvendo o atleta. A apuração está relacionada ao mecanismo conhecido como "Discovery Rights", regra da liga que concede prioridade a um clube para negociar com determinados jogadores interessados em atuar nos Estados Unidos.
No caso do jogador de São José, o LA Galaxy detinha os direitos de prioridade sobre uma eventual contratação. Entretanto, o Inter Miami informou que adquiriu oficialmente esses direitos antes de concluir o acordo com Casemiro. Mesmo assim, o clube de Los Angeles solicitou que a MLS analisasse o procedimento, o que motivou a investigação.
Enquanto a liga avalia o caso, Casemiro está confirmado como reforço do Inter Miami e inicia uma nova etapa na carreira.
Aos 34 anos, o volante nascido na região chega ao quinto clube de sua trajetória profissional. Revelado pelo São Paulo, construiu uma carreira vitoriosa no futebol europeu, defendendo Porto, Real Madrid e, mais recentemente, o Manchester United.
Pela equipe inglesa, Casemiro disputou 160 partidas, sendo 138 como titular, marcou 26 gols e distribuiu 13 assistências antes de encerrar sua passagem pelo clube.
Agora, o experiente meio-campista inicia um novo desafio na MLS, reforçando o elenco do Inter Miami na busca por títulos nacionais e internacionais ao lado de alguns dos principais nomes do futebol mundial.