O volante Casemiro, de 34 anos e natural de São José dos Campos, foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira (22) como novo reforço do Inter Miami, dos Estados Unidos. Livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o Manchester United, o meio-campista assinou vínculo com a equipe da MLS (Major League Soccer) até o fim da temporada de 2027. Ele disputou três Copas do Mundo, a última nos Estados Unidos, quando a seleção brasileira caiu nas oitavas de final.

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A chegada do jogador coloca o joseense no elenco ao lado de Lionel Messi, principal estrela do clube da Flórida. Esta será a primeira experiência de Casemiro no futebol norte-americano, após uma carreira consolidada no Brasil e na Europa. "Venho para ajudar a crescer e a continuar ganhando", disse o joseense.