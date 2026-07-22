Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (22) por importunação sexual em um supermercado localizado no bairro Capricórnio, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência que, inicialmente, havia sido registrada como estupro. No entanto, após a apuração dos fatos no local, a ocorrência foi enquadrada como importunação sexual.