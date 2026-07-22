Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (22) por importunação sexual em um supermercado localizado no bairro Capricórnio, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.
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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência que, inicialmente, havia sido registrada como estupro. No entanto, após a apuração dos fatos no local, a ocorrência foi enquadrada como importunação sexual.
Segundo o relato da vítima, funcionária do estabelecimento, ela trabalhava no setor de padaria quando um cliente segurou seu braço e fez comentários de cunho inadequado, em tom de brincadeira. A mulher afirmou aos policiais que se sentiu constrangida e intimidada com a situação, motivo pelo qual acionou a PM pelo telefone 190.
O suspeito foi localizado ainda dentro do supermercado. Aos policiais, ele confirmou que segurou o braço da funcionária e disse que a atitude fazia parte de uma brincadeira que costumava fazer.
Diante dos depoimentos, vítima e suspeito foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba. Após análise do caso, a autoridade policial registrou boletim de ocorrência por importunação sexual.
Concluídos os procedimentos de Polícia Judiciária, o homem permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil.