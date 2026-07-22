A modelo hondurenha Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 anos, candidata ao Miss Universo Tegucigalpa 2026, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Tegucigalpa, capital de Honduras.

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O caso, que causou comoção no universo dos concursos de beleza, será investigado pela polícia, que ainda aguarda o resultado da autópsia para esclarecer se a morte foi provocada por um crime ou ocorreu por causas naturais.