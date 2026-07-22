A modelo hondurenha Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 anos, candidata ao Miss Universo Tegucigalpa 2026, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Tegucigalpa, capital de Honduras.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso, que causou comoção no universo dos concursos de beleza, será investigado pela polícia, que ainda aguarda o resultado da autópsia para esclarecer se a morte foi provocada por um crime ou ocorreu por causas naturais.
De acordo com informações das autoridades locais, familiares da jovem estavam há vários dias sem conseguir contato com ela. Preocupados com o desaparecimento, decidiram ir até o imóvel, onde encontraram o corpo.
Após a confirmação da morte, equipes da perícia isolaram o apartamento para realizar os primeiros levantamentos e coletar vestígios que possam ajudar a esclarecer o caso. A polícia informou que todas as hipóteses permanecem abertas, incluindo a possibilidade de homicídio ou de morte por causas naturais.
Até o momento, o laudo da autópsia não foi divulgado, e as circunstâncias da morte seguem sob investigação.
Promessa dos concursos de beleza
Wualys Suseth Fuentes Aquino havia conquistado recentemente o segundo lugar no concurso Miss Universo Tegucigalpa 2026, resultado que a colocou entre os principais nomes da nova geração de modelos de Honduras.
Além da carreira nas passarelas, a jovem cursava Marketing Internacional e Serviço Social na Universidade Nacional Autônoma de Honduras. Nas redes sociais, compartilhava registros de viagens, ensaios fotográficos e da rotina como modelo.
A morte precoce provocou grande repercussão entre amigos, seguidores e profissionais do universo da moda.
Organização lamenta morte
Em nota oficial, a organização do Miss Universo Tegucigalpa lamentou a morte da candidata e prestou homenagem à jovem.
Segundo a organização, Wualys será lembrada pelo "talento, carisma e espírito de apoio", sendo descrita como uma pessoa gentil, dedicada e sempre disposta a ajudar os colegas.
Enquanto familiares e amigos aguardam a conclusão das investigações, a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte da modelo.