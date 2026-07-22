O Vale do Paraíba registrou redução de 31% no total da área queimada em 2025, com 8.154 hectares contra 11.870 em 2024, de acordo com a nova edição do Relatório Anual do Fogo, do MapBiomas.

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Na série histórica do relatório, desde 1985, a área consumida no Vale do Paraíba em 2024 foi a maior desde 2003. Naquele ano, a região teve 14 mil hectares queimados. A maior área queimada na série histórica foi em 1999, com 14.465 hectares queimados na região.