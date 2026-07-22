A cartomante Eloá da Silva Moraes, conhecida em Taubaté e em diversas cidades do Vale do Paraíba, morreu na madrugada desta quarta-feira (22), aos 74 anos, após permanecer 18 dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
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Ela enfrentava um tumor agressivo no pulmão descoberto recentemente. A causa da morte foi insuficiência renal.
Mãe do jornalista Júlio Moraes, Eloá era reconhecida pelo trabalho como cartomante e pelo acolhimento oferecido às pessoas que a procuravam ao longo de décadas. De acordo com a família, o seu nome tornou-se conhecido em Taubaté pela sensibilidade no atendimento e pelas amizades construídas durante a vida.
Além da atuação profissional, Eloá deixa como legado a dedicação à família e aos amigos. Ela deixa três filhos, sete netos e inúmeros familiares e pessoas que conviveram com ela, que agora prestam homenagens e mensagens de despedida.
O velório será realizado a partir das 16h desta quarta-feira (22), no Velório São Benedito, em Taubaté. O sepultamento está marcado para as 9h de quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Taubaté.
Em nota, a família agradeceu as manifestações de carinho, solidariedade e as orações recebidas durante o período de internação e neste momento de luto.