A cartomante Eloá da Silva Moraes, conhecida em Taubaté e em diversas cidades do Vale do Paraíba, morreu na madrugada desta quarta-feira (22), aos 74 anos, após permanecer 18 dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

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Ela enfrentava um tumor agressivo no pulmão descoberto recentemente. A causa da morte foi insuficiência renal.