A interrupção no abastecimento de água provocou mudanças no funcionamento de estabelecimentos comerciais e academias de São José dos Campos nesta quarta-feira (22). Empresas de diferentes regiões da cidade divulgaram comunicados nas redes sociais informando fechamento temporário, encerramento antecipado das atividades e restrições no atendimento.

No bairro Vila Ema, o restaurante Cabana Vila Ema anunciou a suspensão do atendimento no salão e também do serviço de delivery. Segundo o estabelecimento, a decisão foi tomada após a falta de água comprometer as condições necessárias para garantir a qualidade dos produtos e a segurança durante o atendimento.

Unidades da academia Panobianco também foram afetadas. Na região do Jardim Morumbi, a empresa informou que os recursos armazenados na caixa-d’água haviam se esgotado e que, por esse motivo, as atividades foaram encerradas às 18h de terça-feira. A unidade orientou os alunos a acompanharem as redes sociais para novas atualizações.