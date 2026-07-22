A interrupção no abastecimento de água provocou mudanças no funcionamento de estabelecimentos comerciais e academias de São José dos Campos nesta quarta-feira (22). Empresas de diferentes regiões da cidade divulgaram comunicados nas redes sociais informando fechamento temporário, encerramento antecipado das atividades e restrições no atendimento.
No bairro Vila Ema, o restaurante Cabana Vila Ema anunciou a suspensão do atendimento no salão e também do serviço de delivery. Segundo o estabelecimento, a decisão foi tomada após a falta de água comprometer as condições necessárias para garantir a qualidade dos produtos e a segurança durante o atendimento.
Unidades da academia Panobianco também foram afetadas. Na região do Jardim Morumbi, a empresa informou que os recursos armazenados na caixa-d’água haviam se esgotado e que, por esse motivo, as atividades foaram encerradas às 18h de terça-feira. A unidade orientou os alunos a acompanharem as redes sociais para novas atualizações.
Já a unidade Ferradura manteve o funcionamento enquanto houvesse água disponível no reservatório. Como medida de economia, os chuveiros foram temporariamente bloqueados e o consumo foi reduzido ao mínimo.
Em outro comunicado, uma unidade da academia informou que o abastecimento havia sido restabelecido e que o atendimento já ocorria normalmente.
Cidade tem torneiras secas desde segunda
Cerca de 70% de São José dos Campos enfrenta falta de água nesta quarta-feira (22), terceiro dia seguido de problemas no abastecimento. A interrupção afeta aproximadamente 450 mil pessoas -- 190 mil ligações de água --, provocando transtornos para moradores, comerciantes, academias, hospitais e espaços públicos em diversas regiões da cidade.
A situação se agravou para famílias que possuem caixas d'água de pequena capacidade ou sequer contam com reservatório. Em muitos imóveis, a água armazenada acabou ainda na terça-feira (21), obrigando moradores a enfrentar dificuldades para tarefas básicas, como tomar banho, preparar alimentos e realizar a limpeza da casa.