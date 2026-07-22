22 de julho de 2026
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EM SÃO SEBASTIÃO

Homem resiste à abordagem e diz ter 'parentesco com autoridade'

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso após desacatar policiais durante uma ação da Operação Impacto Letalidade em São Sebastião, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (22).

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A equipe do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) fiscalizava um estabelecimento no bairro Boiçucanga quando o suspeito desobedeceu às ordens e passou a ofender os agentes.

Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão e afirmou ter parentesco com uma autoridade pública na tentativa de obter tratamento diferenciado e impedir a atuação da equipe. Diante do comportamento hostil, os policiais precisaram usar força moderada para contê-lo e conduzi-lo à delegacia para as providências.

Ele foi autuado pelos crimes de desacato, desobediência, resistência e tráfico de influência.

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