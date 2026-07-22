Um homem foi preso após desacatar policiais durante uma ação da Operação Impacto Letalidade em São Sebastião, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (22).

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A equipe do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) fiscalizava um estabelecimento no bairro Boiçucanga quando o suspeito desobedeceu às ordens e passou a ofender os agentes.