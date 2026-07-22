Um homem foi preso, acusado de violência doméstica contra a própria mãe em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), na rua Monte Moriá, no bairro Alto da Ponte.

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A Polícia Militar foi acionada e, no local, ouviu o relato da vítima, que afirmou que o filho havia ingerido bebida alcoólica e começado a xingá-la e ofendê-la, além de tentar agredi-la fisicamente.