22 de julho de 2026
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ALTO DA PONTE

Depois de 'encher a cara', filho bate na própria mãe em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso, acusado de violência doméstica contra a própria mãe em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), na rua Monte Moriá, no bairro Alto da Ponte.

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A Polícia Militar foi acionada e, no local, ouviu o relato da vítima, que afirmou que o filho havia ingerido bebida alcoólica e começado a xingá-la e ofendê-la, além de tentar agredi-la fisicamente.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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