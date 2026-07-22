Um homem foi preso no Jardim Paulista, em São José dos Campos, após agredir fisicamente e ameaçar a companheira. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), após acionamento da Polícia Militar.

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A equipe compareceu ao local e verificou que o agressor apresentava sinais de embriaguez.