Um homem foi preso no Jardim Paulista, em São José dos Campos, após agredir fisicamente e ameaçar a companheira. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), após acionamento da Polícia Militar.
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A equipe compareceu ao local e verificou que o agressor apresentava sinais de embriaguez.
Durante a intervenção, ele desobedeceu às determinações e tentou invadir uma residência vizinha, resistindo à prisão.
Após ser contido, ele foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.