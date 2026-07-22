22 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem embriagado agride esposa e tenta invadir residência em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso no Jardim Paulista, em São José dos Campos, após agredir fisicamente e ameaçar a companheira. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), após acionamento da Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe compareceu ao local e verificou que o agressor apresentava sinais de embriaguez.

Durante a intervenção, ele desobedeceu às determinações e tentou invadir uma residência vizinha, resistindo à prisão.

Após ser contido, ele foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários