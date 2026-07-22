Quatro postos em São José dos Campos e dois em Lorena possuem bombas de combustíveis que passaram por processo de fiscalização e certificação antifraude do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado.
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Segundo o órgão, o dispositivo é um “aliado essencial na garantia da transparência e da correta medição do combustível, protegendo tanto o bolso do consumidor quanto a integridade das empresas que cumprem as normas”.
O Ipem-SP criou uma plataforma digital, que já contabiliza mais de 150 mil acessos, para saber a localização do dispositivo nas cidades paulistas.
O consumidor pode acessar o site (acesse aqui), inserir a cidade e identificar quais postos de combustíveis já contam com a nova bomba medidora antifraude. O painel de postos com bombas certificadas e mais seguras é atualizado constantemente pelo Ipem-SP.
“Por meio do serviço disponibilizado pelo Ipem-SP, os consumidores podem acessar informações sobre quais postos de combustíveis em São Paulo passaram por esse processo de verificação. Essa transparência permite que o consumidor faça escolhas mais seguras, optando por locais onde as bombas foram verificadas e aprovadas pelo Ipem-SP, garantindo que o volume de combustível adquirido seja o mesmo que está sendo pago”, disse o presidente do instituto, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior.
Ferramenta atende o consumidor
Segundo ele, a ferramenta para localizar bombas medidoras de combustíveis com tecnologia antifraude é voltada diretamente ao consumidor. Por meio de um mapa digital, qualquer cidadão pode encontrar postos de combustíveis que utilizam bombas com a chamada “tecnologia antifraude” — dispositivos que impedem alterações indevidas na quantidade de combustível entregue ao consumidor.
A medida visa aumentar a transparência e combater práticas ilícitas, como o fornecimento de volumes inferiores aos pagos pelos motoristas.
“Essa é uma conquista importante na luta contra fraudes no setor de combustíveis. Agora, o consumidor terá mais autonomia para escolher postos que garantem mais segurança e confiança”, afirmou o secretário da Justiça e Cidadania, Arthur Lima.
O Ipem-SP informou que a fiscalização constante tem papel fundamental na proteção dos consumidores e dos comerciantes que atuam dentro da legalidade, os quais podem ser prejudicados por fraudes na medição do combustível.
“Essas fraudes podem resultar em prejuízos financeiros significativos, especialmente considerando o preço elevado do combustível e a dependência dos motoristas de postos de confiança. Ao garantir que as bombas medidoras de combustíveis estejam funcionando corretamente e sem manipulações, o Ipem-SP atua diretamente na vigilância de mercado e na execução das atividades de Infraestrutura da Qualidade, alicerçadas na rastreabilidade de seus padrões, promovendo inovação e visando à proteção e à orientação da sociedade nas relações de consumo e ao desenvolvimento econômico, permitindo à população mais transparência e um consumo justo.”