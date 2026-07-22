Quatro postos em São José dos Campos e dois em Lorena possuem bombas de combustíveis que passaram por processo de fiscalização e certificação antifraude do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado.

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Segundo o órgão, o dispositivo é um “aliado essencial na garantia da transparência e da correta medição do combustível, protegendo tanto o bolso do consumidor quanto a integridade das empresas que cumprem as normas”.