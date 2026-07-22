A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) concluiu nesta terça-feira (21) a segunda etapa da Operação Inverno 2026, que fiscalizou 37.510 caminhões e ônibus em rodovias paulistas, incluindo estradas na RMVale.

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A força-tarefa teve como objetivo reduzir a emissão de poluentes por veículos movidos a diesel, especialmente durante o período de estiagem, quando a qualidade do ar costuma ser mais comprometida.