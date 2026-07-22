A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) concluiu nesta terça-feira (21) a segunda etapa da Operação Inverno 2026, que fiscalizou 37.510 caminhões e ônibus em rodovias paulistas, incluindo estradas na RMVale.
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A força-tarefa teve como objetivo reduzir a emissão de poluentes por veículos movidos a diesel, especialmente durante o período de estiagem, quando a qualidade do ar costuma ser mais comprometida.
Ao todo, 421 veículos foram flagrados com irregularidades, o equivalente a cerca de 1,4% da frota inspecionada. Os responsáveis receberam multas de R$ 2.305,20 por emissão irregular de fumaça preta ou por problemas nos sistemas de controle de poluentes.
A operação foi realizada simultaneamente em 26 pontos de fiscalização espalhados pelo estado. Na RMVale, equipes da Cetesb atuaram em trechos da Rodovia dos Tamoios, incluindo o Contorno Sul, com 10 veículos autuados.
Fiscalização mira redução da poluição
Durante a operação, os agentes utilizaram a Escala de Ringelmann, método que permite avaliar visualmente a intensidade da fumaça emitida pelos escapamentos. Além disso, também foram verificadas possíveis adulterações nos sistemas de controle de emissões e o uso do ARLA 32, aditivo obrigatório em veículos a diesel mais modernos para reduzir a liberação de poluentes na atmosfera.
Segundo a Cetesb, a Operação Inverno ocorre justamente no período em que as condições climáticas favorecem o acúmulo de poluentes no ar. As baixas temperaturas e a falta de chuvas dificultam a dispersão das partículas, aumentando os riscos à saúde da população.
Além da fiscalização, a iniciativa busca conscientizar motoristas e transportadores sobre a importância da manutenção preventiva dos veículos, medida que contribui para reduzir a poluição atmosférica e melhorar a qualidade do ar.
Esta foi a segunda fase da Operação Inverno em 2026. Na primeira etapa, realizada em junho, a Cetesb havia fiscalizado mais de 45 mil veículos, com índice de irregularidades de aproximadamente 1,2%, resultando na aplicação de 524 multas.