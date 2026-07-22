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VENTANIA

Frente fria causa ventos de 21 km/h em Ubatuba; Defesa faz alerta

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
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A aproximação de uma frente fria provocou aumento da intensidade dos ventos em Ubatuba, no Litoral Norte, nesta quarta-feira (22). De acordo com a Defesa Civil do Estado, a velocidade máxima registrada no município foi de 21,6 km/h.

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Segundo o órgão, o fortalecimento dos ventos ocorre devido à chegada da frente fria, que, ao encontrar massas de ar com características diferentes, intensifica a circulação atmosférica. Esse fenômeno favorece o aumento da velocidade dos ventos, principalmente nas cidades litorâneas.

Apesar da intensidade registrada não representar um cenário extremo, a Defesa Civil orienta que a população acompanhe os boletins meteorológicos, já que a passagem da frente fria pode provocar mudanças nas condições do tempo ao longo dos próximos dias.

Em situações de ventos mais fortes, a recomendação é evitar permanecer próximo de árvores, estruturas metálicas, placas de publicidade e locais com risco de queda de galhos ou objetos. Motoristas também devem redobrar a atenção, especialmente em trechos de rodovias e vias próximas ao litoral.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas em todo o estado e poderá emitir novos avisos caso haja previsão de intensificação dos ventos ou de outros fenômenos associados à frente fria.

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