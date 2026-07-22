A aproximação de uma frente fria provocou aumento da intensidade dos ventos em Ubatuba, no Litoral Norte, nesta quarta-feira (22). De acordo com a Defesa Civil do Estado, a velocidade máxima registrada no município foi de 21,6 km/h.

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Segundo o órgão, o fortalecimento dos ventos ocorre devido à chegada da frente fria, que, ao encontrar massas de ar com características diferentes, intensifica a circulação atmosférica. Esse fenômeno favorece o aumento da velocidade dos ventos, principalmente nas cidades litorâneas.