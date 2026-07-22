A aproximação de uma frente fria provocou aumento da intensidade dos ventos em Ubatuba, no Litoral Norte, nesta quarta-feira (22). De acordo com a Defesa Civil do Estado, a velocidade máxima registrada no município foi de 21,6 km/h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o órgão, o fortalecimento dos ventos ocorre devido à chegada da frente fria, que, ao encontrar massas de ar com características diferentes, intensifica a circulação atmosférica. Esse fenômeno favorece o aumento da velocidade dos ventos, principalmente nas cidades litorâneas.
Apesar da intensidade registrada não representar um cenário extremo, a Defesa Civil orienta que a população acompanhe os boletins meteorológicos, já que a passagem da frente fria pode provocar mudanças nas condições do tempo ao longo dos próximos dias.
Em situações de ventos mais fortes, a recomendação é evitar permanecer próximo de árvores, estruturas metálicas, placas de publicidade e locais com risco de queda de galhos ou objetos. Motoristas também devem redobrar a atenção, especialmente em trechos de rodovias e vias próximas ao litoral.
A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas em todo o estado e poderá emitir novos avisos caso haja previsão de intensificação dos ventos ou de outros fenômenos associados à frente fria.