22 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após ameaçar mulher com faca e revólver em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PM
Munições apreendidas em Tremembé
Munições apreendidas em Tremembé

Um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira, efetuar disparos de arma de fogo e ameaçar familiares em uma residência na rua Esperança, no bairro Flor do Vale, em Tremembé. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (22).

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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica com disparos de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, a equipe flagrou o suspeito em um imóvel vizinho; ao notar a presença dos policiais, ele pulou o muro de volta para a sua própria casa, onde foi abordado.

Durante a ação, o próprio homem confessou ter efetuado os disparos e indicou aos agentes onde o armamento estava escondido. Na vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada sobre algumas telhas, além de um carregador de pistola e diversas munições de vários calibres escondidas no interior de um pneu.

Agressões e ameaças

Segundo a vítima, o casal iniciou uma discussão na presença de familiares. Durante a briga, o agressor a agarrou pelos cabelos, tentou sufocá-la pelo pescoço e passou a ameaçá-la com uma faca. A mulher conseguiu se desvencilhar e correu para se abrigar na casa de uma vizinha.

Reagindo à fuga da companheira, o homem efetuou disparos com o revólver e tentou invadir a residência onde ela estava escondida. Passou a gritar e ameaçar as testemunhas de morte, chegando a apontar a arma de fogo para outra mulher enquanto exigia o retorno da vítima.

Desfecho

Diante da gravidade dos fatos, a vítima solicitou medida protetiva de urgência.

O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso. Ele responderá pelos crimes de violência doméstica, agressão (vias de fato), ameaça, disparo de arma de fogo e posse/porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito.

A faca utilizada no início das agressões não foi localizada.

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