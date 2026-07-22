Um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira, efetuar disparos de arma de fogo e ameaçar familiares em uma residência na rua Esperança, no bairro Flor do Vale, em Tremembé . A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira (22).

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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica com disparos de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, a equipe flagrou o suspeito em um imóvel vizinho; ao notar a presença dos policiais, ele pulou o muro de volta para a sua própria casa, onde foi abordado .