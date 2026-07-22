A Sabesp pediu “desculpas” pela crise no abastecimento de água em São José dos Campos que entrou no terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira (22), afetando cerca de 70% da cidade e aproximadamente 190 mil ligações de água.
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Em nota, a companhia informou que a prioridade neste momento é garantir o fornecimento para hospitais, unidades de saúde e demais serviços essenciais.
A falta de água tem causado dificuldades para milhares de moradores, além de impactos em comércios, academias, empresas e espaços públicos. Em muitos bairros, famílias que possuem caixas d'água de pequena capacidade ou não contam com reservatórios já enfrentam dificuldades para realizar atividades básicas, como cozinhar, tomar banho e fazer a limpeza da casa.
Segundo a Sabesp, a interrupção ocorreu após o rompimento de uma válvula antiga do sistema de captação durante testes operacionais realizados na segunda-feira (20). A manutenção estava inicialmente prevista para terça-feira (21), mas precisou ser antecipada devido ao problema identificado no equipamento.
A companhia explicou que as válvulas fazem parte de um sistema antigo e que a substituição integra um pacote de investimentos de R$ 29 milhões destinado à modernização da estrutura de captação de água em São José dos Campos.
Grande parte da água distribuída no município é captada no Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de aproximadamente 70% da cidade. Os outros 30% da população são atendidos por poços profundos instalados em regiões específicas, como Putim e Vila Tatetuba, locais onde os impactos da interrupção foram menores.
Normalização será gradual
A Sabesp informou que um dos sistemas de bombeamento voltou a operar, permitindo o início da recuperação gradual do abastecimento em parte da cidade nesta quarta-feira. A previsão é que a estabilização completa do sistema ocorra até o fim da quinta-feira (23), embora a regularização possa levar mais tempo em bairros localizados em regiões mais altas ou distantes da rede principal.
Para minimizar os impactos, a empresa mantém uma operação especial com 30 caminhões-pipa e uma força-tarefa formada por 90 técnicos, concentrando esforços para atender hospitais, unidades de saúde e outros serviços considerados prioritários.
Em nota, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos causados e afirmou que segue trabalhando ininterruptamente para restabelecer o abastecimento o mais rápido possível. A empresa orienta que moradores utilizem água de forma consciente até que o sistema esteja completamente normalizado.