A Sabesp pediu “desculpas” pela crise no abastecimento de água em São José dos Campos que entrou no terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira (22), afetando cerca de 70% da cidade e aproximadamente 190 mil ligações de água.

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Em nota, a companhia informou que a prioridade neste momento é garantir o fornecimento para hospitais, unidades de saúde e demais serviços essenciais.