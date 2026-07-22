A intervenção para modernização estrutural da EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta) em São José dos Campos foi parcialmente concluída, segundo informou a Sabesp. Previstas para começar às 20h de terça-feira (21), as obras foram antecipadas para segunda-feira (20) após o rompimento de uma válvula desgastada durante um teste.

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O incidente exigiu o esvaziamento total da adutora principal, o que afetou o fornecimento de água em cerca de 70% dos bairros da cidade. O serviço já foi restabelecido nas regiões sul e central.