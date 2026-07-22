Uma mulher foi presa por embriaguez ao volante após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e provocar um acidente na zona sul de São José dos Campos, na noite de terça-feira (21). No veículo estava uma criança de 2 anos, que não sofreu ferimentos e foi resgatada pelos policiais e entregue em segurança ao pai.
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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h26, durante patrulhamento na avenida Cidade Jardim. Os policiais identificaram um Hyundai Sonata com o licenciamento vencido e deram ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos. A motorista, no entanto, desobedeceu à determinação e iniciou fuga.
O acompanhamento terminou na rua Luiz Gonzaga Sendretti, onde a condutora perdeu o controle da direção, bateu contra um guard-rail e atingiu o muro da garagem de uma residência, causando danos à estrutura do imóvel.
Durante a abordagem, os policiais constataram que a mulher não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No interior do veículo foram encontrados uma porção e um cigarro de maconha. Ainda segundo a PM, a motorista recusou fazer o teste do bafômetro e também não aceitou atendimento médico.
A criança que estava no automóvel não ficou ferida e foi entregue aos cuidados do pai.
Veículo foi apreendido
O veículo foi recolhido ao pátio, e as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito foram adotadas. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde a mulher permaneceu presa à disposição da Justiça. Ela foi autuada por embriaguez ao volante.
Conforme prevê o artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), dirigir sob a influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que comprometam a capacidade psicomotora é crime.
Além de colocar em risco a vida do condutor, esse tipo de comportamento representa uma ameaça para passageiros, pedestres e demais usuários das vias, motivo pelo qual ações de fiscalização e combate à embriaguez ao volante são consideradas fundamentais para a segurança no trânsito.