Uma mulher foi presa por embriaguez ao volante após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e provocar um acidente na zona sul de São José dos Campos, na noite de terça-feira (21). No veículo estava uma criança de 2 anos, que não sofreu ferimentos e foi resgatada pelos policiais e entregue em segurança ao pai.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h26, durante patrulhamento na avenida Cidade Jardim. Os policiais identificaram um Hyundai Sonata com o licenciamento vencido e deram ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos. A motorista, no entanto, desobedeceu à determinação e iniciou fuga.