22 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FESTA PELA CIDADE

São José divulga programação do aniversário de 259 anos; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Claudio Vieira/PMSJC
São José dos Campos completa 259 anos
São José dos Campos completa 259 anos

São José dos Campos comemora, no próximo dia 27 de julho, seus 259 anos de história com uma programação diversificada que reúne cultura, esporte, lazer, cidadania, fé e entregas para a população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao longo de todo o mês, moradores e visitantes poderão participar de dezenas de atrações gratuitas promovidas pela Prefeitura e por instituições parceiras em diferentes regiões da cidade.

A programação do aniversário contempla shows musicais, festivais, apresentações culturais, atividades para crianças e jovens, eventos esportivos, além da inauguração de novos equipamentos públicos que ampliam a qualidade dos serviços oferecidos aos joseenses.

Confira a programação completa abaixo.

Dia da festa

O destaque será a segunda (27), data oficial do aniversário da cidade. As comemorações começam às 6h30 com o culto comemorativo na Igreja Cristã Evangélica. Às 8h, acontece o tradicional hasteamento das bandeiras, na Orla do Banhado, seguido, às 9h, da missa solene em ação de graças na Igreja Matriz de São José.

No mesmo dia, a população poderá aproveitar as atrações do Revelando SP, no Parque da Cidade, e do 4º Festival de Inverno, no Parque Vicentina Aranha.

A programação inclui ainda as entregas da nova UBS Vila Industrial, às 11h, e da ampliação dos leitos do Hospital de Retaguarda, às 12h, reforçando os investimentos da Prefeitura na área da saúde.

À tarde, o Parque da Cidade recebe mais uma edição do Conexão Juventude, das 13h às 18h, com atividades esportivas, recreativas e culturais.

Encerrando as comemorações no dia 27 de julho, às 18h, o grupo Demônios da Garoa sobe ao palco do Parque da Cidade. Às 20h, a Orquestra Joseense apresenta o concerto especial no Teatro Municipal (os ingressos devem ser reservados no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

Cultura e música

Um dos grandes destaques da programação é o Revelando SP, que acontece entre os dias 23 e 27 de julho, no Parque da Cidade, com entrada gratuita. O festival reúne gastronomia, artesanato, manifestações culturais e shows de artistas consagrados: Mayck & Lyan, Sérgio Reis, Barra da Saia e Guito, além dos Demônios da Garoa.

O Teatro Municipal também terá uma programação especial durante o mês, com apresentações da Cia de Dança, o espetáculo Thriller Experience – Michael Jackson, concerto da Orquestra Joseense e o tradicional Blues no Municipal.

No Parque Vicentina Aranha, o público poderá conferir o Vale Fashion, entre os dias 21 e 23 de julho, e o 5º Festival de Inverno, de 25 a 27 de julho, reunindo música, gastronomia, economia criativa e atrações para toda a família.

Esporte e cidadania

A Corrida de Aniversário da Cidade será realizada no dia 26 de julho (domingo), com largada no Paço Municipal, reunindo atletas e amantes da corrida de rua.

No dia 25 de julho (sábado), a Prefeitura promove mais uma edição do programa Prefeitura com Você, levando serviços públicos, orientações e atendimento à população na Escola Municipal Luzia Levina, no Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul.

Além das ações municipais, a programação comemorativa conta com eventos promovidos por instituições parceiras, como igrejas, centros culturais, shopping centers e outras entidades, ampliando as opções de lazer e entretenimento durante todo o mês.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários