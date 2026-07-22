São José dos Campos comemora, no próximo dia 27 de julho, seus 259 anos de história com uma programação diversificada que reúne cultura, esporte, lazer, cidadania, fé e entregas para a população.

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Ao longo de todo o mês, moradores e visitantes poderão participar de dezenas de atrações gratuitas promovidas pela Prefeitura e por instituições parceiras em diferentes regiões da cidade.