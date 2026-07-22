22 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

VÍDEO: Polícia 'mete o pé na porta' e prende traficante em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Prisão em São José dos Campos
Prisão em São José dos Campos

Em ação integrada do programa São José Unida, a Polícia Civil prendeu um homem de 24 anos, investigado por tráfico de drogas, no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. A ação, realizada na manhã de terça-feira (21), é parte da 3ª fase da Operação Trampolim, deflagrada pelo 3º Distrito Policial com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Diju (Delegacia da Infância e Juventude).

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O suspeito é apontado como o proprietário de quase cinco quilos de entorpecentes apreendidos em junho, na primeira fase da operação.

Na ocasião, uma mulher foi presa e um adolescente foi apreendido no local. Após reunirem provas da ligação do homem com a droga, os policiais obtiveram os mandados de busca e apreensão. As equipes localizaram o investigado no mesmo apartamento abordado na primeira etapa do trabalho policial.

Ele foi levado à delegacia e, em seguida, encaminhado para a Cadeia Pública de Caçapava, onde permanece à disposição do Judiciário.

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