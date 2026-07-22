Em ação integrada do programa São José Unida, a Polícia Civil prendeu um homem de 24 anos, investigado por tráfico de drogas, no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos. A ação, realizada na manhã de terça-feira (21), é parte da 3ª fase da Operação Trampolim, deflagrada pelo 3º Distrito Policial com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Diju (Delegacia da Infância e Juventude).

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O suspeito é apontado como o proprietário de quase cinco quilos de entorpecentes apreendidos em junho, na primeira fase da operação.