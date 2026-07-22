A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (22), na região sul de São José dos Campos.

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A ação foi coordenada pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), e teve como alvo imóveis localizados nos bairros Parque Interlagos e Campo dos Alemães.