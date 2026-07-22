A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (22), na região sul de São José dos Campos.
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A ação foi coordenada pela 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), e teve como alvo imóveis localizados nos bairros Parque Interlagos e Campo dos Alemães.
Segundo a corporação, a operação teve como objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão expedidos no curso de uma investigação sobre o comércio ilegal de drogas na cidade. Ao todo, participaram da ação 12 policiais civis, distribuídos em quatro viaturas.
Durante as buscas, os investigadores encontraram aproximadamente 1,88 quilo de maconha, sendo parte da droga já fracionada em porções prontas para a venda e o restante armazenado a granel. Também foram apreendidos 42,8 gramas de haxixe.
Apreensões
Além dos entorpecentes, os policiais recolheram duas balanças de precisão, utilizadas para a pesagem e fracionamento das drogas, uma faca que, segundo a investigação, era empregada no preparo do material para comercialização, e um veículo Volkswagen T-Cross, ano 2024, vinculado às investigações.
Diante das evidências reunidas durante a operação, um dos investigados foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Civil, a operação faz parte das ações permanentes de combate ao tráfico de entorpecentes em São José dos Campos e busca desarticular pontos de armazenamento e distribuição de drogas, além de enfraquecer a atuação de organizações criminosas na região.