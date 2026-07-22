Cerca de 70% de São José dos Campos enfrenta falta de água nesta quarta-feira (22), terceiro dia seguido de problemas no abastecimento. A interrupção afeta aproximadamente 190 mil ligações de água, provocando transtornos para moradores, comerciantes, academias, hospitais e espaços públicos em diversas regiões da cidade.
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A situação se agravou para famílias que possuem caixas d'água de pequena capacidade ou sequer contam com reservatório. Em muitos imóveis, a água armazenada acabou ainda na terça-feira (21), obrigando moradores a enfrentar dificuldades para tarefas básicas, como tomar banho, preparar alimentos e realizar a limpeza da casa.
No Vista Verde, na região leste, moradores relatam que o abastecimento foi interrompido desde a segunda-feira (20). Quem possui caixas d'água maiores ainda consegue manter parte da rotina, mas a preocupação é que a reserva termine antes da normalização do sistema.
"Estamos sem água desde ontem. As casas que têm caixa d'água conseguem manter algumas atividades, mas a água deve acabar hoje. Amanhã já não teremos mais. Quem não tem caixa ou tem uma pequena já está completamente sem água", relatou um morador.
Na região central, consumidores também reclamam da falta de abastecimento desde a tarde de segunda. Além da indignação com a interrupção prolongada, muitos criticam a alteração do cronograma da obra sem tempo suficiente para formar uma reserva de água em casa.
Nas redes sociais, moradores também questionam a diferença entre as obrigações dos consumidores e as responsabilidades da concessionária. "Se a conta não for paga, a água é cortada. Agora, o consumidor pode ficar sem água sem aviso?", escreveu um internauta.
Bairros registram falta de água
Os relatos de desabastecimento se concentram em diversas regiões do município. Entre os bairros mais afetados estão: Vista Verde, Jardim Terras do Sul, Parque Industrial, Jardim América, Palmeiras de São José, Vila São Pedro e Conjunto Elmano Ferreira Veloso.
No Parque Vicentina Aranha, na Vila Adyana, os banheiros e bebedouros precisaram ser interditados devido à falta de água.
No Parque Industrial, estabelecimentos comerciais, restaurantes e lava-rápidos enfrentam prejuízos por causa da interrupção do abastecimento. Já condomínios da região leste recorreram à contratação de caminhões-pipa para garantir o fornecimento aos moradores.
A Prefeitura informou que hospitais e unidades de saúde seguem sendo abastecidos por caminhões-pipa para evitar prejuízos aos atendimentos.
Obra emergencial antecipou interrupção
O problema começou após a Sabesp antecipar uma manutenção que estava prevista para terça-feira (21). Durante testes operacionais realizados na segunda-feira (20), uma válvula antiga do sistema de captação rompeu, obrigando a companhia a iniciar imediatamente a substituição do equipamento.
Segundo a Sabesp, a troca das válvulas integra um pacote de investimentos de R$ 29 milhões destinado à modernização da estrutura de captação de água em São José dos Campos. A empresa afirma que os equipamentos eram antigos e estavam há anos sem receber a atualização necessária.
A maior parte da água distribuída na cidade é captada no rio Paraíba do Sul, sistema responsável pelo abastecimento de cerca de 70% do município. Já aproximadamente 30% da população recebe água por meio de poços profundos, que atendem regiões específicas, como Putim e Vila Tatetuba, onde os impactos foram menores.
Sabesp amplia força-tarefa
Nesta quarta-feira (22), a Sabesp informou que o abastecimento começou a ser restabelecido de forma gradual a partir desta quarta, mas a recuperação completa do sistema deverá ocorrer somente na quinta-feira (23).
Para reduzir os impactos, a companhia mobilizou 90 técnicos e 30 caminhões-pipa, priorizando hospitais, unidades de saúde, instituições de longa permanência para idosos e outros serviços essenciais.
Em nota, a empresa pediu desculpas pelos transtornos e afirmou que permanece mobilizada para acelerar a normalização do abastecimento.
A concessionária também orienta a população a utilizar água de forma consciente durante o período de recuperação do sistema, evitando desperdícios e adiando atividades que demandem grande consumo, como lavagem de carros, calçadas e quintais.