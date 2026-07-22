Cerca de 70% de São José dos Campos enfrenta falta de água nesta quarta-feira (22), terceiro dia seguido de problemas no abastecimento. A interrupção afeta aproximadamente 190 mil ligações de água, provocando transtornos para moradores, comerciantes, academias, hospitais e espaços públicos em diversas regiões da cidade.

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A situação se agravou para famílias que possuem caixas d'água de pequena capacidade ou sequer contam com reservatório. Em muitos imóveis, a água armazenada acabou ainda na terça-feira (21), obrigando moradores a enfrentar dificuldades para tarefas básicas, como tomar banho, preparar alimentos e realizar a limpeza da casa.