Uma mulher foi encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado e ferimentos no crânio, aparentemente provocados por um objeto contundente, em uma trilha em Igaratá. A ocorrência foi registrada no fim da tarde desta terça-feira (21).

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O crime aconteceu em um local usado por pedestres para cortar caminho, na Avenida Jaguari, em área rural do município.