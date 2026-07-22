Uma mulher foi encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado e ferimentos no crânio, aparentemente provocados por um objeto contundente, em uma trilha em Igaratá. A ocorrência foi registrada no fim da tarde desta terça-feira (21).
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O crime aconteceu em um local usado por pedestres para cortar caminho, na Avenida Jaguari, em área rural do município.
A polícia foi acionada por volta das 17h10 e localizou a vítima caída em posição de decúbito dorsal. Ela foi identificada como Maria Inez de Moura, de 62 anos, moradora das proximidades. Houve diligência até o imóvel onde ela residia, que se encontrava fechado por fora, com um cadeado no portão, indicando que ela havia saído sem retornar.
Durante a perícia, um celular foi apreendido junto ao corpo e será submetido à análise técnica. O caso foi registrado como homicídio pela Polícia Civil, que investiga a autoria e as circunstâncias do crime.