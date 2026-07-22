O padrasto do menino Yuri vai a julgamento no Fórum de Taubaté, nesta quarta-feira (22), pela morte da criança de 2 anos em 13 de fevereiro de 2025. Investigação da Polícia Civil desconstruiu a versão do réu, de que Yuri teria morrido em decorrência de uma queda no banheiro.

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O caso começou como uma ocorrência de possível acidente doméstico. Yuri deu entrada no Hospital Regional do Vale do Paraíba em parada cardiorrespiratória, após sofrer um traumatismo craniano.