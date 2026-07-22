O Cavex (Comando de Aviação do Exército) começa a distribuir nesta quarta-feira (22) o 1º lote de ingressos para a edição de 2026 do tradicional Sábado Aéreo. O evento, que será promovido no dia 29 de agosto, na sede da corporação no bairro Itaim, em Taubaté, promete atrair milhares de visitantes de todo o Vale do Paraíba, das 8h às 17h.

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Com significado especial para a instituição, a edição deste ano marca as comemorações dos 40 anos de recriação da Aviação do Exército.