O Cavex (Comando de Aviação do Exército) começa a distribuir nesta quarta-feira (22) o 1º lote de ingressos para a edição de 2026 do tradicional Sábado Aéreo. O evento, que será promovido no dia 29 de agosto, na sede da corporação no bairro Itaim, em Taubaté, promete atrair milhares de visitantes de todo o Vale do Paraíba, das 8h às 17h.
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Com significado especial para a instituição, a edição deste ano marca as comemorações dos 40 anos de recriação da Aviação do Exército.
A programação contará com manobras e apresentações de esquadrilhas de helicópteros, saltos de paraquedistas, demonstrações operacionais com cães de guerra, além de exposições de aeronaves, viaturas e equipamentos militares.
Voltado para todas as idades, o encontro também terá estrutura completa com praça de alimentação, área de brinquedos para crianças e apresentações musicais ao vivo.
Ingressos
A entrada é gratuita, mas a organização exige a reserva prévia dos bilhetes pela internet. A liberação do 1º lote ocorre a partir das 18h desta quarta-feira (22). Os interessados devem garantir a entrada pelo site oficial do evento.
O Sábado Aéreo 2026 será realizado na Estrada Municipal dos Remédios, nº 2.135, no bairro Itaim.