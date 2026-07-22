Um homem foi preso após agredir a companheira na zona sul de São José dos Campos. A prisão ocorreu por volta das 15h de segunda-feira (20), quando a Patrulha Maria da Penha foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.
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No local, a vítima relatou os fatos e afirmou que a motivação do crime seria ciúmes.
O agressor confessou as agressões e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.