22 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODOVIA

Dois acidentes na Dutra causam 6 km de congestionamento em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Tribuna do Norte
Acidente ocorreu na Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba
Acidente ocorreu na Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba

Dois acidentes registrados na manhã desta quarta-feira (22) provocaram um longo congestionamento na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba. As ocorrências aconteceram em um intervalo curto de tempo, entre os quilômetros 92 e 93 da rodovia, na pista sentido São Paulo, mobilizando equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, o primeiro sinistro foi registrado por volta das 6h10, no km 92, envolvendo dois veículos pesados. Pouco depois, um segundo acidente ocorreu no km 93, desta vez com a participação de um caminhão e três veículos de passeio.

Apesar dos danos materiais e do impacto no trânsito, não houve registro de vítimas em nenhuma das ocorrências.

Os acidentes causaram reflexos significativos no fluxo de veículos. O congestionamento chegou a aproximadamente seis quilômetros, alcançando o km 87 da Via Dutra durante o horário de maior movimento da manhã.

Até a última atualização da PRF, um caminhão permanecia imobilizado sobre a faixa da esquerda, enquanto equipes realizavam a remoção do veículo com o auxílio de um guincho pesado.

O tráfego seguia liberado apenas pela faixa da direita e pelo acostamento, exigindo atenção redobrada dos motoristas que seguiam em direção à capital paulista.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários