Dois acidentes registrados na manhã desta quarta-feira (22) provocaram um longo congestionamento na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba. As ocorrências aconteceram em um intervalo curto de tempo, entre os quilômetros 92 e 93 da rodovia, na pista sentido São Paulo, mobilizando equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
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De acordo com a corporação, o primeiro sinistro foi registrado por volta das 6h10, no km 92, envolvendo dois veículos pesados. Pouco depois, um segundo acidente ocorreu no km 93, desta vez com a participação de um caminhão e três veículos de passeio.
Apesar dos danos materiais e do impacto no trânsito, não houve registro de vítimas em nenhuma das ocorrências.
Os acidentes causaram reflexos significativos no fluxo de veículos. O congestionamento chegou a aproximadamente seis quilômetros, alcançando o km 87 da Via Dutra durante o horário de maior movimento da manhã.
Até a última atualização da PRF, um caminhão permanecia imobilizado sobre a faixa da esquerda, enquanto equipes realizavam a remoção do veículo com o auxílio de um guincho pesado.
O tráfego seguia liberado apenas pela faixa da direita e pelo acostamento, exigindo atenção redobrada dos motoristas que seguiam em direção à capital paulista.