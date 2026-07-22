Dois acidentes registrados na manhã desta quarta-feira (22) provocaram um longo congestionamento na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba. As ocorrências aconteceram em um intervalo curto de tempo, entre os quilômetros 92 e 93 da rodovia, na pista sentido São Paulo, mobilizando equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a corporação, o primeiro sinistro foi registrado por volta das 6h10, no km 92, envolvendo dois veículos pesados. Pouco depois, um segundo acidente ocorreu no km 93, desta vez com a participação de um caminhão e três veículos de passeio.